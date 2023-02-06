Приморцы передали на фронт два внедорожника и письма детей

Приморцы часто помогают своим землякам, которые отправились в зону СВО. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Приморцы часто помогают своим землякам, которые отправились в зону СВО. В этот раз бизнесмен и чиновник 6 февраля передали бойцам два внедорожника и гуманитарную помощь. Губернатор края поблагодарил каждого из них за помощь.

– Все передадим ребятам на позиции. Для них это очень важно – поддержка из дома, от детей, матерей, людей, которые ждут их и очень за них переживают. Тепло из дома всегда имеет огромное значение. Это показывает, что жители Приморского края находятся рядом, они не забывают и тоже своими силами делают все возможное для победы, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Внедорожники отправили председатель Совета по делам национальностей Находкинского городского округа Анзор Авдадаев. Он также передал четыре электрогенератора, дроны, прицелы и другое оборудование. Вторую машину с бронированным кузовом передал приморский предприниматель.

Свою лепту внесли также врачи и пациенты Краевой клинической больницы №1. Они подготовили термобелье и письма со словами поддержки.

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