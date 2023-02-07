История с ужаснувшей жителя Владивостока поездкой в городском автобусе получила продолжение

Автобус принадлежит компании «Самокат». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Видеоролик, который накануне появился в социальных сетях, прокомментировала администрация Владивостока. На кадрах – обычный городской автобус, пассажир которого был крайне удивлен его состоянием. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В управлении транспорта уточнили, что специалисты после публикации ролика провели проверку. Выяснилось, что автобус принадлежит компании «Самокат». Утром понедельника, 6 февраля, на маршруте № 17 возникла техническая проблема. Автобус оперативно направили в ремонт, после этого транспорт вернулся на маршрут.

– По контракту, заключенному между администрацией Владивостока и компаниями-перевозчиками, пассажиров перевозят автобусы не старше 10 лет. Как сообщили на автотранспортном предприятии, только на маршрут № 17 в 2022-2023 годах вышли 8 новых автобусов большого класса. В целом большинство автобусов, которые работают на городских маршрутах, заменены за последние 3-4 года. Все машины постепенно заменяются на новые, последних лет выпуска, – уточнили в ведомстве.

ПО ТЕМЕ

Житель Владивостока прокатился на городском автобусе и ужаснулся

Свои впечатления горожанин снял на видео (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.