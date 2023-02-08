Приморец убил подругу кочергой и до смерти забил стулом сокамерника

Суд определит судьбу жителя Чугуевки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Распитие спиртных напитков в Приморье закончилось очередным убийством. Однако на жертве и свидетеле злоумышленник не остановился. Спустя время он забил до смерти сокамерника металлическим стулом. Суд вынесет приговор 49-летнему жителю Чугуевки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла 30 января 2022 года в доме на улице Советской в селе Соколовка. По версии следствия, мужчина с женщиной пригласили к себе в гости приятеля и распивали с ним спиртное, как вдруг между ним и хозяйкой возникла ссора. Тогда злоумышленник накинулся на свою жертву и начал избивать ее руками, ногами и твердым тупым предметом по голове и туловищу, а также пронзил женщину кочергой. Во время совершения преступления сожителя потерпевшей дома не было, а когда он вернулся, его товарищ решил избавиться от случайного свидетеля. Мужчина начал наносить ему удары ножом в область лица и тела, но потерпевшему чудом удалось сбежать.

Нарушителя задержали сотрудники правопорядка. Однако 5 сентября 2022 года в камере следственного изолятора пьяный приморец поссорился со своим сокамерником и ударил его по голове металлическим стулом. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Расследование уголовного дела завершено. Злоумышленник обвиняется в двойном убийстве, одно из которых совершено с особой жестокостью, и покушении на убийство человека (пункты «а», «д», «к», часть 2, статья 105 УК РФ и часть 3, статья 30 УК РФ). Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

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