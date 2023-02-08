О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в крае на предстоящие выходные, 11 и 12 февраля. Как поделились специалисты Примгидромета, жителям стоит готовиться к переменчивой обстановке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам синоптиков, в ночь на субботу, 11 февраля, при облачности столбики термометров опустятся до -12…-19°C, на северо-востоке – до -24°C, а на юге – до -3…-8°C. Во второй половине дня на погоду в Приморье повлияет китайский циклон, облака уплотнятся, а в западных и южных районах начнутся небольшие осадки. Максимальная температура воздуха на большей территории края поднимется до +1…+7°C.

В ночь на воскресенье, 12 февраля, ожидается мокрый и простой снег, а на юге – вместе с дождем, их интенсивность будет увеличиваться. Минимальная температура воздуха повысится на три-пять градусов. Днем циклон уйдет на восток, осадки начнут прекращаться. В западных районах немного похолодает, на остальной территории края столбики термометров останутся в пределах субботних значений.

Во Владивостоке выходные дни обещают быть теплыми и пасмурными: минимальная температура воздуха достигнет -1…-5°C, а максимальная 0…+3°C. В субботу, 11 февраля, осадки начнутся ближе к вечеру и продолжатся в ночь на 12 число. Днем в воскресенье снегопад прекратится, но задует северо-западный ветер.

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