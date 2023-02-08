Правительство Приморья прокомментировало информацию о массовой мобилизации

Подробности рассказали в пресс-службе правительства. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Приморья предупредило жителей края о фейковой информации о массовой мобилизации. Сообщение от неизвестно активно распространяется в местных чатах в WhatsApp.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в голосовом сообщении мужчина говорит о том, что с 24 февраля начнется всеобщая мобилизация. Эту информацию он якобы узнал от знакомого из администрации одного из муниципалитетов, однако она ложная.

В правительстве напомнили, что за распространение подобной информации нарушители могут попасть под уголовную ответственность, а в качестве наказания им грозит либо штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо лишение свободы до нескольких лет.

– Просим вас быть бдительными и проверять информацию из открытых и проверенных источников информации.

Это не первый раз, когда правительство края предупреждает жителей о недостоверных или опасных данных. В январе 2023 года стало известно, что в разных регионах России неизвестные звонят детям, представляются сотрудниками проверяющих компаний и просят включить все электроприборы в доме.

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