Во Владивостоке сотрудникам ВПОПАТ №1 не выплатили более 5,5 миллионов рублей

Без денег за декабрь остались более 200 работников. Фото: Сергей БАЛАНОВ

После того, как приморцы пожаловались на отсутствие зарплаты от «Владивостокского производственного объединения пассажирского автотранспорта №1» (ВПОПАТ № 1) приморская прокуратура организовала проверку. В итоге виновных привлекли к ответственности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 227 работникам ВПОПАТ №1 в январе 2023 года не выплатили зарплату, задолженность составила более 5,5 миллионов рублей. Прокуратура внесла руководителю и учредителю предприятия представление, а также вынесла постановление о заведении административного дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). После проверки сотрудникам вернули деньги в полном объеме.

Ранее «Комсомолка» писала об этой ситуации, впервые о ней рассказали представители Федерации профсоюзов Приморского края. Однако в мэрии информацию опровергли.

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