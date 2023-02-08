Во Владивостоке заведено уголовное дело после падения куска льда на голову женщины

Расследование дела находится под контролем прокуратуры Фрунзенского района. Фото: Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке завели уголовное дело по статье о халатности после того, как на голову 58-летней женщины упал кусок льда. Отвалился он с фасада здания на Океанском проспекте, 9, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, что ЧП произошло 8 февраля примерно в час дня. На место выехали сотрудники скорой помощи и исполняющий обязанности прокурора Фрунзенского района Илья Быков. После того как на голову женщины упал лед, ее пришлось госпитализировать с травмами.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Виновникам грозит либо штраф до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до трех месяцев. Ход и результаты расследования проконтролирует районная прокуратура. Также Илья Быков напомнил всем правообладателям помещений на Океанском проспекте, 9, о недопустимости нарушений закона. Пока доподлинно неизвестно, кто выступит фигурантом дела.

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