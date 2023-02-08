Следком привел детали громкого задержания 12 сотрудников Росреестра

Подозреваемые изготавливали подложные документы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Приморского края завел уголовное дело на 12 сотрудников краевого Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» учреждения «Управление землями и имуществом на территории Приморского края». Они подозреваются в получении и даче взяток, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, с 2018 по 2022 год подозреваемые изготавливали подложные документы, а затем подменяли их на настоящие. Благодаря этой афере они регистрировали объекты капитального строительства и земельные участки. За это они получали взятки. Суммы их варьировались от 200 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что обыски провели в офисах указанных структур и в 12 жилых помещениях. Задержаны ранее не судимые жители Владивостока в возрасте от 30 до 62 лет. Некоторые из фигурантов официально не трудоустроены. В сумме заведены дела в отношении восьми должностных лиц и четырех причастных подельников.

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