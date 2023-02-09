На пользу бойцам: губернатор Камчатки передал участникам спецоперации три пикапа

Владимир Солодов посетил церемонию вручения заслуженных наград. Фото: Правительство Камчатского края

Во время командировки в ДНР губернатор Камчатки Владимир Солодов передал землякам, участвующим в спецоперации, необходимое оборудование. Также ему удалось посетить церемонию вручения заслуженных наград. О визите к бойцам глава края рассказал в своем telegram-канале.

В пресс-службе камчатского правительства рассказали, что военнослужащим по их же запросам передали три пикапа и специальное оборудование: антенны для автомобильных радиостанций, беспилотник, бензиновые генераторы, радиостанции, тепловизор.

Военнослужащим передали спецоборудование. Фото: Правительство Камчатского края

– Наша задача – обеспечить всем необходимым нашу армию. Мы уже передавали автомобили на передовую и, конечно же, продолжим обеспечивать вас транспортом и другими необходимыми предметами. Главное, чтобы это было на пользу бойцам, – отметил глава края.

Бойцам вручили ключи от трех пикапов. Фото: Правительство Камчатского края

Во время визита в Донбасс Владимир Солодов не только передал бойцам груз с техникой, но и принял участие в церемонии вручения заслуженных наград. Военнослужащие получили медали «За отвагу», медаль Жукова и Суворова, Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест 4 степени.

– Передали слова поддержки с Камчатки, которые сейчас так необходимы нашим воинам. В ответ бойцы уверили, что добьются победы.

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