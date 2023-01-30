Олег Кожемяко проверил условия проживания на полигоне, где идет подготовка бойцов к СВО

Губернатор Приморья посетил казармы, которые возвели в декабре 2022 года по его личному поручению. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Губернатор Приморья 29 января посетил учебный полигон Тихоокеанского флота. Он оценил условия проживания и столовую, а также обсудил насущные вопросы с приморскими военными. Кроме того, Олег Кожемяко рассказал, что на территории полигона ближайшее время возведут новые казармы, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новые казармы возвели на территории края в декабре 2022 года по личному поручению губернатора. Их общая площадь около 300 квадратных метров. Губернатор оценил новшества. В ведомстве рассказали, что в полноценный рацион бойцов входят супы, крупы, мясо говядины и птицы, сливочное масло, сгущенное молоко, конфеты, чай и компот из сухофруктов.

Олег Кожемяко оценил быт военных на полигоне. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

На одной из частей полигона проходит обустройство окопов и траншеи. Условия для подготовки военных стараются приблизить к боевым.

Вместе с командованием Тихоокеанского флота, «Тигра» прошли и посмотрели, как обустроен быт в новых казармах. Подготовку проходит очередная группа «Тигров» . Они сменят товарищей, которые сейчас выполняют боевые задачи. Побывали на полигоне, где идет обустройство окопов и траншей. Это очень важно, чтобы работа на полигоне отражала характер тех задач, которые придется выполнять непосредственно в зоне СВО. Обстановка должна быть приближена к боевой, – прокомментировал Олег Кожемяко.

Губернатор также добавил, что на полигоне в ближайшее время возведут новые казармы для военнослужащих.

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