Жители Владивостока смогут подать заявки на благоустройство своих дворов

Дворы для ремонта отберет общественная комиссия. Фото: Администрация Владивостока

В апреле во Владивостоке начинается прием заявок на участие в программе «1000 дворов» в 2024 года. Их смогут подать ТСЖ, ЖСК и управляющие компании. Дворы для ремонта отберет общественная комиссия. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Заявители смогут подать заявку на установку детской или спортивной площадки, а также на асфальтирование территории. Для этого надо собрать необходимые документы, среди которых протокол собрания собственников в доме, акт обследования состоянии площадки или асфальтового покрытия с приложением фотографий. По желанию можно приложить проект благоустройства территории.

В состав комиссии, которая будет отбирать дворы, войдут сотрудники администрации, депутаты городской думы, представители партий и общественных объединений, а также активные жители.

Члены комиссии будут учитывать количество проголосовавших за проект собственников, степень износа асфальта или, если жители выбрали детскую площадку, то количество домов.

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