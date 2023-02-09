Жители Владивостока смогут подать заявки на благоустройство своих дворов

Дворы для ремонта отберет общественная комиссия.
Фото: Администрация Владивостока
В апреле во Владивостоке начинается прием заявок на участие в программе «1000 дворов» в 2024 года. Их смогут подать ТСЖ, ЖСК и управляющие компании. Дворы для ремонта отберет общественная комиссия. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
Заявители смогут подать заявку на установку детской или спортивной площадки, а также на асфальтирование территории. Для этого надо собрать необходимые документы, среди которых протокол собрания собственников в доме, акт обследования состоянии площадки или асфальтового покрытия с приложением фотографий. По желанию можно приложить проект благоустройства территории.
В состав комиссии, которая будет отбирать дворы, войдут сотрудники администрации, депутаты городской думы, представители партий и общественных объединений, а также активные жители.
Члены комиссии будут учитывать количество проголосовавших за проект собственников, степень износа асфальта или, если жители выбрали детскую площадку, то количество домов.
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