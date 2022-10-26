О первых итогах программы «1000 дворов Дальнего Востока» отчитался специалист из Приморья

В 2022 к программе присоединились еще семь дворов города. Фото: Администрация Владивостока

На первом Всероссийском форуме по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России» главный архитектор Дирекции общественных пространств Владивостока Лилия Гиззятова рассказала об успехах реализации программы «1000 дворов Дальнего Востока». Мероприятие прошло в Москве.

По словам Лилии Гиззятовой, уникальность этой программы заключается в том, что она помогает благоустраивать придомовые территории города, формировать пешеходные связи и создавать дополнительные парковочные зоны. Все это позволяет сделать микрорайоны приморской столицы более комфортными.

В 2022 году к программе присоединились дворы на Верхнепортовой, Добровольского, Карбышева, Окатовой, Прапорщика Комарова, Русской и Успенкой улицах. Разрабатывать проект по благоустройству этих территорий помогли местные жители.

Как поделилась главный архитектор, владивостокцы положительно относятся к программе, а значит она работает эффективно. Кстати, придомовые участки благоустраивают и в рамках проекта «1000 дворов». В общей сложности в 2022 году в городе планируют отремонтировать 163 территории.

Напомним, что по программе «1000 дворов» привели в порядок участок на Горийской, 1. Здесь убрали рытвины и ямы, уложили новый асфальт, установили бордюры. Результат работ проверили сотрудники администрации. А на Прапорщика Комарова возле домов №31, 42, в ближайшее время появятся спортивная и детская площадка, сквер и новое дорожное покрытие.

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