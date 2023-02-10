С 5 утра спецтехника вышла на обработку дорог реагентами. Фото: Администрация Владивостока

Ранним утром 10 февраля во Владивостоке начался снег. С 05:00 часов на дороги города вышла спецтехника – для обработки скользких участков противогололедными материалами. Какие улицы уже обработаны – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В администрации города сообщили, что в первую очередь специалисты уделяют внимание сложным спускам и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, подъездам к медучреждениям, основным магистралям.

К раннему утру спецтехника уже успела обработать участки на Майора Филипова, Русской, Интернациональной, Сабанеева, Капитана Шефнера, Борисенко, Маковского, Вилкова, Адмирала Юмашева, пр. 100-летия Владивостока, Калинина, Выселковой, Днепровской, острове Русском и по многим другим адресам.

Около 5 часов утра во Владивостоке начался небольшой снег. Фото: Администрация Владивостока

– Работа продолжается. В микрорайонах города дежурят трактора-щетки, машины с отвалами и грейдеры, которые готовы приступить к сметанию и сгребанию снега при увеличении снегопада, – отметили в ведомстве.

Синоптики, кстати, говорят, что осадки продлятся до 22 часов вечера, а высота снежного покрова рискует достигнуть четырех сантиметров. Местных автомобилистов по возможности просят отложить поездки на личных авто. Если выехать на машине все же пришлось, то следует быть предельно аккуратными – не спешить и оценивать дорожную ситуацию.

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