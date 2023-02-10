Первые жертвы снегопада: на дороге из Де-Фриза во Владивостоке столкнулись автомобили

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: принтскрин видео.

Пятничное утро для жителей приморской столицы началось с неприятностей. На Низководном мосту в сторону города образовался дорожный затор, а причиной тому стала авария. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. Сначала автомобилисты сообщили о пробке на Низководном мосту, и можно предположить, что ее причиной стал обрушившийся на Приморье снегопад. Но позже появились кадры, показывающие полную картину происходящего. Оказалось, что на дороге столкнулись грузовик и, предположительно, УАЗ.

Кто стал виновником аварии, неизвестно, а в социальных сетях приморцы предполагают, что кто-то из водителей превысил скорость. Судя по кадрам видео, из-за ДТП никто не пострадал.

По данным онлайн-карт, большая часть дороги от Де-Фриза во Владивосток окрашена в красный цвет.

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