Сонный водитель спровоцировал массовую аварию во Владивостоке

Последствия ДТП. Фото: скриншот из видео, @NBS24.

Массовое ДТП произошло во Владивостоке утром пятницы, 10 февраля. Таксист, ехавший из Уссурийска, уснул во Владивостоке и собрал аварию из четырех машин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе улицы Нейбута, 85. Двигаясь в районе «Зеленого угла», мужчина за рулем авто марки Honda Fit Shuttle внезапно задремал за рулем – сказалась усталость после ночной смены. Как итог: универсал съехал на обочину, где в этот момент были припаркованы три автомобиля – Mitsubishi, Toyota Hilux Surf и еще один пикап марки Toyota.

Два автомобиля получили серьезные повреждения. И при этом у виновника аварии, как оказалось, нет полиса ОСАГО. Кто теперь будет покрывать расходы на ремонт и восстановление автомобилей – пока неизвестно.

Разбираться во всем теперь предстоит компетентным органам.

ПО ТЕМЕ

Первые жертвы снегопада: на дороге из Де-Фриза во Владивостоке столкнулись автомобили

На Низководном мосту во Владивостоке образовалась километровая пробка (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.