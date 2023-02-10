Край не прекращал готовиться к приему гостей. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В четверг, 9 февраля, в здании правительства Приморья местные власти встретились с представителями Генерального консульства КНР. Стороны обсудили возобновление групповых безвизовых обменов туристами и заявили, что этот процесс будет постепенным, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что в Приморье все готово к приему гостей из Китая. По его словам, край ведет эту работу давно:

– Наш регион из года в год обновлял все необходимые документы, формировал списки туроператоров, уполномоченных для работы в рамках межправительственного соглашения. У нас все готово. Мы не испытываем никаких юридических проблем.

Он добавил, что большинство краевых туркомпаний обновляют автобусные парки, готовясь к потоку туристов. Гостиницы и рестораны Приморья работают полноценно, поэтому у китайских гостей не будет проблем с размещением и питанием, как и с досугом.

– Недостатка в гидах у нас нет. Культурные учреждения, в том числе музеи, картинная галерея, краевая филармония готовятся к приему гостей из ближайшей страны. Мы ждем возобновления туристских обменов, чтобы вновь с гордостью демонстрировать наш край гостям из КНР.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань поделилась, что в Китае тоже ждут гостей из России по безвизу.

– Госпожа-консул высказала совершенно обоснованное пожелание, что возобновление туристических обменов должно быть постепенным и планомерным. Главное – удостовериться в том, что безопасность и комфорт для туристов могут быть обеспечены в полной мере. Только после этого возможно говорить о точных сроках начала турпоездок, – добавил Арсений Крепский в своем Telegram-канале.

Турпотоки между Китаем и Приморье прекратились в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Сейчас российские власти вместе с Главным управлением КНР по туризму работают над возобновлением безвизвовых групповых поездок.

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