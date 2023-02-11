Пьяный приморец наотрез отказался выходить из машины, за что его заковали в наручники

В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД в Артеме задержали автомобилиста, у которого, как выяснилось позже, не было водительского удостоверения. Более того, сам мужчина, предположительно, был пьян. Пассажир остановленной машины и вовсе отказался покидать транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в районе улицы Чкалова. Экипаж ДПС дежурил на маршруте, когда их внимание привлек автомобиль марки Toyota Corona. Водитель ехал по дороге, нарушая правила дорожного движения, и инспекторы решили остановить машину. За рулем находился 34-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Чуть позже выяснилось, что водительского удостоверения на право управления ТС у мужчины и вовсе нет.

Тогда полицейские предложили шоферу проехать в отдел, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Автомобиль планировалось отправить на стоянку временного задержания. И если рулевой, вроде как, сопротивляться не стал, то с его спутником возникли проблемы: 31-летний пассажир категорически отказался покидать салон автомашины. На неоднократные требования выйти и прекратить нарушать порядок мужчина не реагировал, за что сотрудники надели на дебошира наручники.

– В отношении правонарушителя составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Решением суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей, – уточнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Да у меня нет прав»: на дороге во Владивостоке задержали дебошира

Во Владивостоке пьяный автолюбитель ударил сотрудника ДПС головой (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.