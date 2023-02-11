Старается, борется: волонтеры рассказали о состоянии ротвейлера, которого в крови нашли на улице в Приморье

Сбор средств на лечение, операции, восстановление открыт как по номеру карты, так и по номеру телефона. Фото: Социальные сети

История с раненным псом из Артема получила продолжение. Собакой сейчас занимаются волонтеры. Ротвейлера готовят к операции. За жизнью пса следит весь Артем, а местные помогают деньгами, чтобы покрыть все расходы на восстановление и лечение. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сейчас животное находится на стационарном лечении в клинике. Каждый день специалисты обрабатывают ему раны, ставят капельницы и уколы – готовят к операции. Но сам пес пока все также малоактивен. Врачи говорят, что это из-за болевого синдрома.

– При этом он молодец, старается, борется. Аппетит сохранен, он понемногу кушает. Стул в норме. Сохраняется отек мягких тканей в области орбиты глаза и скуловой части черепа слева. В целом, несмотря на серьезные травмы и множество ран, состояние парня хоть и тяжелое, но стабильное.

Напомним, что речь идет о ротвейлере, которого буквально нашли в луже собственной крови на улице в Артеме. Когда собаку спасли и доставили в клинику, оказалось, что у животного очень серьезные травмы: пробит череп и прострелена лапа. Пока тех, кто так кровожадно поиздевался над ротвейлером, не нашли. Собаку назвали Лаки, что означает счастливчик. И теперь артемовцы своими силами пытаются поставить породистого пса на ноги в прямом смысле слова.

Перечислить пожертвования на лечение ротвейлеру Лакки можно на карту: 2202 2062 7056 1454 Елена Олеговна Г. (в сообщении указать НА ЛЕЧЕНИЕ РОТВЕЙЛЕРУ ЛАККИ).

Или по номеру телефона, привязанному к этой карте: +7 953 218-88-42.

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