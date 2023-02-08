Пробит череп, простреляна лапа: в Приморье спасают от жестокой смерти породистого пса

Собака проходит обследование и готовится к многочисленным операциям. Фото: Социальные сети

На улице Ставропольской, 36/1, в Артеме женщина наткнулась на полумертвую собаку. Пес немецкой породы – ротвейлер – молча лежал в снегу, сложившись в клубок, истекал кровью и ждал своей смерти. Земля вокруг него была покрыта багряными пятнами. На помощь питомцу отправились сотрудники местного приюта. Когда животное доставили в клинику, выяснилось, что у него простреляна лапа и пробит череп, сообщает «КП – Владивосток».

Местная жительница вызвала службу отлова, чтобы спасти питомца от гибели. На место приехала бригада специалистов из приюта «Аристократ». Они забрали собаку и отвезли в ближайшую клинику для животных. Ветврач осмотрел пса, сделал ему рентген и обомлел – у собаки были переломлены череп, локтевая и плечевая кости, в лапе зияла пуля.

Чтобы вылечить питомца, нужно провести ряд операций, и опытный доктор, к которому попал ротвейлер, может с ними справиться, считает Елена. Сейчас неравнодушная женщина сопровождает собаку. Она рассказала о случившемся общественности.

– Я являюсь волонтером и частым гостем приюта «Аристократ». Я помогаю им пристраивать щенков и просто приезжаю навестить постояльцев и помочь в приюте. То есть я не человек с улицы, меня знают сотрудники приюта. Узнав эту страшную историю, я не смогла остаться в стороне, решила взять над собакой шефство и быть его куратором, – рассказала девушка.

К слову, редакция обратилась в приют, чтобы узнать, куда после выздоровления попадет ротвейлер. В организации ответили, что пока точной информации дать не могут, но уточнили, что Елену знают.

На данный момент собака проходит обследование и готовится к работе хирурга. Первая операция состоится уже 8 февраля.

– Ему поставили катетер, антибиотики, инфузию с обезболивающими препаратами, подстригли шерсть, обработали все раны и наложили повязки, сделали снимки. Готовим к операции, – рассказали в ветклинике «Горилла».

Рентген поврежденной головы и лапы ротвейлера. Фото: Социальные сети

В сети продолжается сбор средств на лечение и восстановление раненого ротвейлера. Реквизиты для перечисления пожертвований «КП» публикует в Telegram-канале, где приморцы комментируют произошедшее. Чтобы помочь собаке, можно пройти по ссылке.

– Пса жалко, конечно. Тем более пулевое… это уже УК РФ. Надо бы правоохранительные органы привлечь к данному происшествию. Пусть свои мероприятия проводят. Если пуля с нарезного, то если повезет можно и хозяина ружья найти, – написал под публикацией о собаке один из пользователей сети.

– Поможем всем миром, малыша не бросим, а душегуба или душегубов надо искать, – подключились другие жители края.

Редакция также обратилась в полицию Приморья. Но дать ответ оперативно в региональным УМВД не смогли.

На данный момент участники сообщества выбирают кличку для пса. На резонансную ситуацию отреагировала супруга мэра Артема Ольга Квон. Она предложила назвать ротвейлера «Лакки» – счастливчик.

Нашлись и те, кто подошел к ситуации с другой стороны. Комментатор задался логичными вопросами в своем мессендже, но его слова оказались менее гуманны, чем у других.

– Он бегал во дворе, а какой то злодей перелез через забор и на чужой частной территории пострелял собаку чужую? Правильно делают. Нечего ждать, когда он кому-нибудь лицо обгладает. Если администрация не может справиться с бродячими собаками – это не повод спускать им все с лап.

Доля правды в этом действительно есть, но насколько она относится к текущей ситуации – повод задуматься, поскольку тяжелая обстановка наблюдается в основном по отношению к бродячим собакам. В сети уже была информация насчет повального набега уличных псов в населенных пунктах края, в Чугуевке даже ввели режим ЧС в связи с нападением бесхозных животных на 14-летнюю девочку. Делом уже занялся СК.

О повальном «набеге» полудиких животных в других частях региона свидетельствуют также участившиеся визиты тигров в села и поселки. По мнению специалистов, стаи привлекают крупных хищников, которые затем нападают на дворовых питомцев.

Между тем, на слуху ситуации, когда собаки становятся предметом внимания любителей пострелять. Например, недавно сеть ошарашила запись, на которой неизвестный мужчина на красном автомобиле подстрелил щенка и положил тушку в ведро. Бывает и такое, что живодерами становятся владельцы животных. В середине января полиция искала жителя Владивостока, который устроил публичную порку собаке, едва не скинув ее из окна многоэтажки.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:45

В редакцию «КП – Владивосток» обратилась полиция Артема. Сейчас правоохранители устанавливают детали сложившейся ситуации и собираются выйти на участников происшествия. Не исключено, что будет заведено уголовное дело.

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