Отключения запланированы на вторник, 14 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четыре улицы в Артеме останутся без холодного водоснабжения 14 февраля. Об этом сообщает Примводоканал. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, без воды с 10 часов утра останутся дома по улицам Воронежской с 10 по 30 дом, вся улица Байкальская, а также Воронежский переулок и улица Тупиковая.

Специалисты сообщают, что холодное водоснабжение вернут в дома потребителей не ранее 19 часов вечера. Причина отключений – плановые ремонтные работы.

Как ранее сообщала «Комсомолка», на следующей неделе отключения ХВС стартуют и во Владивостоке. С 21 февраля воды не будет в домах № 24, 26, 26а по улице Гамарника, а также в домах № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 на Постышева.

Следующее плановое отключение, которое также связано с ремонтными работами, состоится ровно через неделю, 28 февраля. Причины отключений также связаны с плановым ремонтом трубопровода.

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