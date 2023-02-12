Сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды

Отключения запланированы на вторник. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Во Владивостоке намечается отключение 13 многоквартирных домов от холодного водоснабжения. График опубликовал на своем сайте Приморский водоканал.

Так, во вторник, 21 февраля дальневосточная столица останется без воды с 9 до 17 часов. В этот день запланирован ремонт труб. Подачу водоснабжения отключат в домах №№ 24, 26, 26а по улице Гамарника, а также в домах №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 на Постышева.

Следующее плановое отключение, которое также связано с ремонтными работами, состоится ровно через неделю, 28 февраля. С 9 до 19 часов воды не будет в доме №25 по Архангельской улице и домах №№ 1, 3 по Сочинской.

Напомним, по данным на сентябрь 2022 года изношенность системы составляет 90%, приблизительный возраст большинства труб – 40-50 лет. В городе запланирован масштабный ремонт: за 1,8 миллиарда рублей планируется заменить более 20 километров распределительных теплосетей. Также эти деньги пойдут на замену трех центральных тепловых пунктов. За последние десять лет – это крупнейшая сумма, которая пойдет на реконструкцию теплосетей. К слову, общая протяженность труб в краевом центре – примерно 500 километров.

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