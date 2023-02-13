«Судилище» продолжится? Защита экс-мэра Владивостока сделала ход

Заседание в отношении Гуменюка. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Адвокаты бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, осужденного на 16,5 лет с крупным штрафом в более чем 150 миллионов рублей, подали жалобу в Ленинский районный суд на приговор. В краевой суд материалы еще не поступили, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Две жалобы поступили 25 января и 2 февраля 2023 года. Документы пока рассматриваются. Информации о решениях касательно апелляции еще нет, следует из картотеки суда.

Напомним, Гуменюка признали виновным в коррупции и покровительстве МБУ «Некрополь». Общая сумма взяток превысила 38 миллионов рублей. В рамках уголовного дела арестованы имущество экс-мэра на сумму не менее 35 миллионов рублей. Подробнее о последнем слове чиновника «Комсомольская правда – Владивосток» писала в отдельном материале. Вину Гуменюк отрицает, а заседание в его отношении называет «судилищем».

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