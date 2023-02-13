«Закажу на Алике»: в правительстве ответили на возмущения приморцев о производстве дронов

Ранее серийное производство беспилотников для СВО проверил Юрий Трутнев. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Глава минпромторга Приморья Сергей Калитин прокомментировал схожесть БПЛА приморского производства с моделями из КНР. Ранее приморцы массово оставляли ссылки на известную онлайн-барахолку AliExpress: там якобы можно заказать идентичные беспилотники, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Наши беспилотные летательные аппараты самолетного типа изготавливаются по тому же принципу, что и все БПЛА, которые присутствуют на рынке. Прототип беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом не является инновационным или уникальным. Мы создаём фюзеляжи на своих мощностях, пользуясь лучшими и передовыми наработками конструкторов в этой области, – заявил Калитин.

В пресс-службе подчеркнули, что уникально именно наполнение БПЛА – в первую очередь, речь о программном обеспечении, которое разработано для определенных задач. В аппаратах есть автопилот, возможность работать с командными станциями. Взлет БПЛА вертикальный, двигатель электрический.

– В дальнейшем мы будем повышать степень локализации производства как беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, так и квадрокоптеров, – заключил министр промышленности и торговли Приморья.

В то же время не все остались удовлетворены ответом. Дело в том, на панелях БПЛА замечен логотип ArduPilot – это ПО, разработанное иностранной компанией. Так или иначе, нужда военнослужащих во всех типах летательных аппаратов неоспорима.

Напомним, дроны для отправки в зону СВО инспектировал полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Испытательные полеты БПЛА показал губернатор Приморья Олег Кожемяко накануне, 12 февраля, в своих социальных сетях. Жителя края начали массово прикреплять ссылки на аналогичные аппараты в китайском сегменте стоимостью от 3 до 12 тысяч долларов.

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