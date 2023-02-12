Тестовый запуск аппарата прошел 12 февраля. Фото: принтскрин видео.

– Товарищ диспетчер, разрешите взлет. От винта! Запускам двигатель, режим стабилизации: квадрокоптер, – так начинается видео в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Глава региона поделился новостью: в крае начались испытательные полеты нового беспилотника. Как отметил руководитель Приморья, местные инженеры создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности дрона.

Известно, что аппарат взлетает сразу на один метр от земли. Машина полностью находится в автоматическом режиме. После поворотов и крена БПЛА сразу стабилизируется.

О том, что в Приморье начнут выпускать свои беспилотники, стало известно еще осенью 2022 года. Когда Олег Кожемяко был в гостях радио «Комсомольская правда» во Владивостоке, то рассказал, что аппараты местных специалистов будут на 55% процентов состоять из комплектов, производимых в родном регионе. Для налаживания процесса выпуска заводы края совместили усилия и разработали то, что показал губернатор. С момента анонса до тестового полета перед главой края прошло чуть больше трех месяцев.

Данные аппараты будут отправлять российским бойцам в зону специальной военной операции.

К слову, в других регионах ДФО также планируется производство военной техники. Об этом заявил в ноябре полномочный представитель президента Юрий Трутнев.

Напомним, с 1 февраля в Приморском крае действует запрет на запуск дронов, квадрокоптеров и других летательных аппаратов. Однако, согласно подписанному главой региона документу, органы госвласти, муниципалитетов, подведомственных компаний, выполняющих гособоронзаказ имеют право запускать беспилотники. Здесь стоит добавить, что организации, например СМИ, также смогут использовать БПЛА, если согласуют цели и задачи с мунвластями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.