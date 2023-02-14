Отключения продлятся более 14 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть домов во Владивостоке останется без холодной воды во вторник, 14 февраля. Об этом сообщает портал «Примводоканал». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения начнутся с 9 часов утра. Воду отключат в домах по следующим адресам:

ВНС «Иртышская»: Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30, Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31, Гамарника, 5-23, Героев Варяга, 2-10, 7, 11, Днепровская, 19, 98в, Днепропетровская, 15-57, 16-38, Иртышская, 18, 26, 26а, 26б, 28а, 30, 30а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50, Иртышский пер. 5, 11, Карбышева, Корнилова, 15-23, Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11, Металлургическая, 1-27, Мичуринская, 3-23, 23а, 4, Невская, 33, Постышева, 33-49, 36-42, Тухачевского. Ульяновская, 2-12/3, 7, Уссурийский пер., 1, Шошина.

ВНС «Кирова»: пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, 151 153, 153а, 155, Байдукова, 4, 4а, 4б, 6, Белякова, 5а, 7а, Енисейская, 1-11, 55, 2-10, 28а, 28б, 30, 32, 55, Каспийская, 1-15, Кирова, 5-49, 14-70, 112, 116, Магнитогорская, 3-27, 4-28, Обручева, 1, 4, 5, 6, 8, 11, Русская, 11а, 15, 17, 17а, 19а, Чапаева, 4-26, Чкалова, 5, 6-30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3.

Советский район: 100 лет Владивостока, 150, Байдукова, 12-34, Балтийская, 1-29, 2-30, Биологический пер., Взлетная, Географический пер., Глинки, 27, 27 к2, Крылатый пер., Математический пер., Небесный пер., Облачный пер., Пальчевского, 17, Пилотажный пер., Полетаева, 6в, 17, 23а, Радарный пер., Радио, 5, Серова, 22-28а, 35, 35а, 37, 45-51, Соколиный пер., Цимлянская, 1-27, 2-50, Чапаева, 5-31, Ясный пер.

Вернут водоснабжение в дома потребителей примерно в 23:45. Причина отключений – аварийные ремонтные работы.

Ранее «Комсомолка» сообщала об отключениях воды в Артеме. Список адресов можно узнать здесь.

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