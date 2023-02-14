На Камчатке главный бухгалтер муниципального учреждения подозревается в хищении более 5,6 миллиона рублей

Женщина рискует провести в колонии до десяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бухгалтер муниципального учреждения на Камчатке подозревается в хищении имущества в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 5 миллионов 660 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

В СУ СК России по Камчатскому краю сообщили, что уголовное дело заведено в отношении 35-летнего главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения». По версии следствия, женщина в течение 2022 года присваивала себе деньги под видом повышенной заработной платы. Злоумышленница пользовалась служебным положением и подделывала документы.

Во время расследования подозреваемая дала признательные показания. Если ее вину докажут, то ей придется ответить за присвоение вверенного имущества в особо крупном размере (часть 4, статья 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей и лишение свободы сроком до десяти лет.

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