Во Владивостоке в 2023 году благоустроят больше 100 дворов

Региональная программа коснется 37 дворов. Фото: Администрация Владивостока

В 2023 году в столице Приморье хотят благоустроят 105 дворов. Работы пройдут по двум программам – региональной «1000 дворов» и федеральной «1000 дворов Дальнего Востока». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Региональная программа коснется 37 дворов. В них по-прежнему проведут три вида ремонтных работ: асфальтирование дороги, установка детской или спортивной площадки, но самой большой популярностью у жителей пользуется обновление придомовых трасс.

По федеральной программе в городе хотят обновить 68 дворов, в которых проведут несколько видов работ: асфальтирование, а также установят детскую или спортивную площадку.

– Благодаря поддержке правительства и Юрия Петровича Трутнева мы смогли реализовать больше проектов по благоустройству дворовых территорий – в 2022 году 165 дворов обрели новый вид. В этом году реализация программ продолжится, а это значит, что еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными, – прокомментировал глава города Константин Шестаков.

Ознакомиться со списком адресов, где в 2023 году пройдет обновление, можно в приложении на сайте администрации.

Прием заявок на 2024 год начнется 24 апреля и завершится 26 мая.

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