Появились кадры крупного пожара во Владивостоке и предварительные причины возгорания

Причина пожара — попадание в отходы тлеющей золы. Фото: МЧС по Приморскому краю.

Появились кадры горящего мусора во Владивостоке. Крупный пожар все еще не потушен. Видео, на котором хорошо виден огонь с клубами серого дыма и борющиеся с ним пожарные, выложила пресс-служба МЧС по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Глава Приморского экологического оператора Владимир Латышев рассказал, что, причина возгорания — попадание в отходы тлеющей золы. Ее на полигон доставил один из перевозчиков, после чего и началось задымление из-за сильного ветра.

О том, что в городе полыхают 500 квадратных метров мусора, пожарно-спасательная служба узнала в 13:05 во вторник, 14 февраля. Полигон твердых бытовых отходов находится на улице Холмистая, куда слажу же отправились пожарные.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в ведомстве рассказали про угрозу распространения огня. Ее не было благодаря оперативным действиям сотрудников. В тушении также задействована тяжелая техника обслуживающей организации.

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