Суд наложил арест на имущество членов ОПС на сумму больше 167 млн рублей

5 февраля всем задержанным избрали меру пресечения в суде. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Следователи СК приняли меры по отношению к 5 членам ОПС, которые отмыли 3 миллиарда рублей. Суд наложил арест на их имущество на сумму больше 167 миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Ранее пресс-служба Следкома сообщала, что задержаны и взяты под стражу участники ОПС: лидер Антон Семикин, а также Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун и Сергей Чараев.

Они обвиняются в организации и участии в организованном преступном сообществе, отмывании денег и иного имущества, а также уклонении от уплаты налогов.

Следователи продолжают устанавливать другое их имущество с последующим арестом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что соучастники проводили серии фиктивных финансовых операций с целью обналичивания и придания законного вида владению денежными средствами, полученными преступным путем, за вознаграждение в виде процента от суммы операции

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.