Все перекрыто, кругом Росгвардия: оцепление здания в центре Владивостока шокировало местных жителей

Произошло ЧП на Светланской. Фото: принтскрин видео.

Вооруженные сотрудники полиции и Росгвардии, сидящие в засаде в самом центре Владивостока, привлекли внимание местных жителей. Все произошло на Светланской, вход в Дальрыбвтуз окружен правоохранителями. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Здание Дальрывтуза на Светланской окружили около 10:30 утра 15 февраля. Две машины полиции и Росгвардии припаркованы около подземных переходов, а сотрудники с оружием находятся в укрытии. Местные жители переживают: ведь происходящее напоминает облаву на серьезных преступников. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

В пресс-службе Росгвардии Приморского края журналисту «Комсомолки» рассказали, что бояться владивостокцам нечего, ведь специалисты на учениях, которые проходят каждый месяц. Однако сколько еще продлится оцепление вуза – неизвестно.

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