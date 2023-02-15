Стали известны подробности поджога в селе Подъяпольское

Постройка была рассчитана на две семьи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» выяснил некоторые детали ЧП, произошедшего в Приморье в ночь с 14 на 15 февраля. Как оказалось, конфликт, который привел к пожару, произошел между племянником и тетей. Подробности – в материале.

Местные жители говорят, что семья, чей дом сгорел, из разряда неблагополучных. Также они часто употребляют алкоголь. И этот случай не стал исключением: 36-летний племянник пришел в гости к тете и двоюродному брату, чтобы распить бутылочку чего-нибудь горячительного. Как водится, завязался конфликт. Тогда мужчина поджег крыльцо, от чего загорелся и весь дом.

Постройка, кстати, рассчитана на две семьи. А дом, как известно от источника, сгорел полностью. То есть получается, что из-за чьей-то пьяный ссоры целая семья лишилась крыши над головой в зиму?

Поджигателя задержали. Что будет с его дальнейшей судьбой – пока неизвестно. Редакция запросила комментарий УМВД России по Приморскому краю.

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