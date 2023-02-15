Один из макетов проекта. Фото: Telegram-канал Дмитрия Алексеева

Преображению береговой линии бухт Патрокл и Соболь, видимо, быть. Минстрой Приморья опубликовал документы об изменении зоны пользования 14 участков. Среди них есть и земли, на которые положил глаз олигарх и глава DNS Дмитрий Алексеев, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Зона территорий изменится с Р-3 (объекты отдыха и туризма), позволяющего возводить гостиницы высотою в 15 этажей, на Р-6. Спектр возможностей в этом случае существенно сократится: разрешено будет построить объекты не выше одного этажа – для реализации спортивных услуг или создания точек общепита. Решение минстроя должно вступить в силу в марте 2023 года.

«Комсомольская правда – Владивосток» писала об интересантах, претендующих на лакомые прибрежные зоны бухт. Подробнее об этом можно узнать в материале. Напомним, Дмитрий Алексеев намерен обустроить масштабную рекреационную площадку, в то время как оппоненты, собственники земли, не готовы продавать участки по якобы сниженной стоимости. Преображение Патрокла миллиардер анонсировал еще в 2021 году.

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