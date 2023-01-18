Глава DNS планирует благоустраивать пляж без партнеров. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Участок площадью почти 30 тысяч квадратных метров на Патрокле выставили на продажу по цене 250 миллионов рублей. На этой земле бизнесмен Дмитрий Алексеев собирается построить общественный пляж для жителей Владивостока. Он хочет выкупить прилегающую к берегу территорию и благоустроить ее, реализовав по сути комплекс для рекреации с парком и домами для отдыха. Но с такой ценой миллиардер не согласен и считает ее завышенной. Уже почти год он и собственник ООО «Другое дело» пытаются договориться о разделе владения, но мнения расходятся. Руководство компании предлагает реализовывать проект совместно, глава DNS, как уточнил собственник, – самостоятельно.

Это только один случай прений, связанных с прибрежной зоной в районе Патрокла. Оказалось, крупной туристической зоне в городе мешает не одна организация. Кому выгодно выкупать участки из федеральной собственности на волне спроса, и почему инициатор большого проекта считает, что у спекулянтов появилась возможность нажиться на участках после анонса проекта – выяснила «КП – Владивосток».

Подводные камни

Создание пляжа на Патрокле изначально являлось непростым, высказывался Дмитрий Алексеев. С известием о первых шагах в сторону благоустройства стало ясно, что территория давно поросла нерешенными земельными вопросами. В своих «спичах» миллиардер не раз отмечал юридические сложности с обращением расположенных здесь участков в собственность. По его словам, развитие Нагорного парка проходило гораздо легче и спокойнее, хотя там также были свои подводные камни.

Источник: ТК-канал AlekseevDNS

– Проект на Патрокле будет сложным и долгим. Есть большое количество иных интересов и взглядов на то, как должна выглядеть и использоваться планируемая территория. Только желания и средств нашей команды недостаточно. Без активного участия горожан ничего не получится. Какая-то земля здесь вовсе задействована под парковку большегрузов, – отмечал глава DNS на общественном обсуждении благоустройства в сентябре 2022 года.

На публичной кадастровой карте участки вдоль бухт Соболь, Патрокл и озера Торфянка радикально отличаются по форме и категориям. В основном здесь должны располагаться объекты и административные здания, связанные с отдыхом, туризмом и культурой. К слову, на юге, в районе скалы «Диван», земля предназначена под строительство многоквартирных домов. Но более любопытно не столько это, сколько фактическое использование зон.

Четыре года и никакой отдачи?

На днях в интернете появилось объявление о продаже 2,76 гектара (25:28:030014:3382) прямо посреди пляжа. Стоимость площадки, которая принадлежит ООО «Другое дело», оценивается в 250 миллионов рублей. При этом кроме электричества, водопровода, канализации и дороги здесь ничего нет. Организация выкупила участок в 2019 году через аукцион у «ДОМ.РФ». Тогда цена составляла 50 миллионов рублей.

Несколько лет компания пыталась заняться благоустройством купленной земли – ее разровняли под парковку, собираясь возводить веревочный парк, строить бани и туалеты, прокладывать дорожки, но впоследствии отказались от идеи. По словам директора компании Алексей Шепелев и учредитель ООО «ЮМАНС-ПЛЮС» (организация является центром обслуживания оргтехники), продолжительное время мэрия не выдавала разрешение на проведение коммуникаций. Причина – неправильно подобранное место, граничащее с Леопардовой набережной. Сервитут попросту ограничил бы посещение этой части города.

Скриншот: публичная кадастровая карта

В 2022 году территорию огородили шлагбаумом – проезд стал платным. Представители «Другого дела» рассказали «КП», что на выручку предприятие вывозило мусор от посетителей. Затем участок сдали в аренду владельцу соседней площадки, который собирался построить беседки и террасы для гостей. Впоследствии ближе к концу года решились проблемы с трубопроводом, но после того, как в дело вмешалась прокуратура.

На вопрос корреспондента, почему после того, как «Другое дело» прошло тернистый путь в реализации своего проекта, появилось объявление о продаже участка, Алексей Шепелев ответил следующее:

– Вопрос непростой. Время идет, и мы смотрим варианты. Цена была установлена довольно высокая, но скорее для изучения рынка. Возможно, появится инвестор, который предложит совместное использование участка. Мы надеемся, что это будет человек более опытный, чем мы. Когда только появилась идея развивать это место, казалось, что нас поддержит администрация города, поможет в благоустройстве, в том числе потому, что земля принадлежала федеральной организации ДОМ.РФ. Но обратной связи мы не получили, – заключил собеседник, добавив, что цена на спорную территорию может и вовсе увеличиться уже на следующей неделе.

Предпочитает работать один

В компании утверждают, что главный претендент на владение землей отказывается сотрудничать и просит продать ее по себестоимости с небольшой наценкой в 10-20%. Совместное участие в создании проекта не предполагается.

Дмитрий Алексеев видит в этой ситуации повод для спекуляций. По его словам, предложение о продаже земли возникло после того, как он заявил о создании общественного пляжа год назад – тогда «Другое дело» предложило купить участок за 300 миллионов рублей (в компании информацию подтвердили, добавив, что ранее также озвучивалось предложение в 200 миллионов). Он же подчеркивает, что ООО «Краевой центр оценки» определил стоимость 2,76 гектара в 32 миллиона рублей.

– Целый год мы общались о том, что только 300 миллионов для них приемлемые отступные. Поймите меня правильно, я не предлагал ребятам пожертвовать землей и безвозмездно внести ее на благое дело. Я готов был заплатить две цены. Но почему шесть – совершенно не понятно. Если даже вроде идейно близких ребят интересует только бабло, то может я занимаюсь не тем делом и не нужны Владивостоку никакие пляжи, – обратился к читателям миллиардер.

Позднее на резонанс отреагировал депутат городской думы Дмитрий Новиков. В своем Telegram-канале он отметил, что несколько раз встречался с представителями «Другого дела». В частности, один из визитов на набережную народный избранник совершил в мае 2021 года, чтобы узнать о строительных работах.

– Руководство ООО «Другое дело» тогда обещали благоустройство, детские площадки, канатный городок и беседки для отдыха. Вход на территорию должен был остаться бесплатным и доступным для всех. Работы они планировали провести в течение двух лет. Но что имеем по факту? Два года почти прошли, благородная идея обернулась профанацией, а сами предприниматели оказались пустобрехами. Благоустроить коммерсанты, видимо, решили только собственные кошельки, сделав сначала платный въезд на территорию, а потом желая заработать на продаже земли, – обрушился с критикой на компанию народный избранник.

Между тем, Новиков предложил депутатам внести корректировки в законодательство. Например, он считает, если такого рода и такой значимости (как оценить этот показатель – неизвестно) приобретенный участок предпринимателем не осваивается или это делается нецелевым способом, то нужно применять принудительное изъятие.

– Землю потом можно повторно выставить на аукцион, либо передать муниципалитету, краю, федеральному собственнику под их нужды, – предложил депутат.

Странные сделки

Как уже было озвучено, у территории есть ряд сложностей для реализации на ней общественного пространства. Владелец DNS сообщил «КП», что еще два участка возле «Дивана» (25:28:030018:16580 и 25:28:030018:16579) в прошлом году выкупили у ДОМ.РФ неизвестные юридические лица. Аукцион при этом не проходил. Редакция обратилась в компанию, чтобы уточнить информацию. Единственная земля, которая находится в собственности муниципалитета и с который проще всего работать, окружает озеро.

В распоряжении издания также оказался предварительный план проекта, согласно которому можно определить, что хотели создать на этой территории Алексеев и его соратники. Так, на участке могут появиться следующие объекты: детский центр, кафе и мастерские (площадью 1000 квадратных метров), две площади искусств (2500 и 2000), фудкорт (550), рядом – выставочный центр с культурными пространством (1100) и центр водных видов спорта (1050). В том числе на территории будущей набережной разместятся и другие мастерские, офисное здание, коммерческие павильоны с навесами, природный центр и музей.

Предварительный план развития участка на Патрокле Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

О создании на Патрокле «самого крутого в стране общественного пространства у моря» стало известно в июле 2022 года. Именно так бизнесмен анонсировал свой проект. Подразумевалось, что он получится масштабнее, чем Нагорный парк, который, к слову, продолжает развиваться. Недавно там завершилась вторая очередь строительства.

Сейчас вопрос кажется нерешаемым. Обе стороны не могут придти к компромиссу, и не известно на сколько спор может затянуться. Предприниматели рассчитывают, что покупка земли произойдет в ближайшее время, Алексеев считает, что у них нет шансов продать участок за такую цену и сделать его прибыльным.

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