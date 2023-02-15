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НовостиВладивосток15 февраля 2023 5:39

Оглашена дата возобновления авиарейсов из Приморья во Вьетнам

Авиарейс из Владивостока во Вьетнам компании Vietjet Air запланирован на 25 марта
Ростислав САХАЛИНОВ
Вьетнам ждет русского туриста.

Вьетнам ждет русского туриста.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вьетнамский перевозчик Vietjet Air перенес дату возобновления прямого авиасообщения государства с Владивостоком на 25 марта. В этот день состоится первый рейс компании из приморской воздушной гавани в Нячанг, речь о транзитном маршруте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное представительство МИД РФ.

Как пояснил почетный консул Лаоса в столице Приморья Александр Вирич (именно через эту страну везут приморцев, так как прямого сообщения нет), рейс должен был состояться 4 марта, однако его пришлось перенести. Полеты будут выполняться по субботам, а багаж идет напрямую до Вьетнама. Билеты станут доступны для продажи в электронных системах на следующей неделе.

Напомним, Международный аэропорт Владивосток давно ведет работу по налаживанию авиасообщения с восточными странами. За приморского туриста борются несколько государств.

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