Оглашена дата возобновления авиарейсов из Приморья во Вьетнам

Вьетнам ждет русского туриста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вьетнамский перевозчик Vietjet Air перенес дату возобновления прямого авиасообщения государства с Владивостоком на 25 марта. В этот день состоится первый рейс компании из приморской воздушной гавани в Нячанг, речь о транзитном маршруте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное представительство МИД РФ.

Как пояснил почетный консул Лаоса в столице Приморья Александр Вирич (именно через эту страну везут приморцев, так как прямого сообщения нет), рейс должен был состояться 4 марта, однако его пришлось перенести. Полеты будут выполняться по субботам, а багаж идет напрямую до Вьетнама. Билеты станут доступны для продажи в электронных системах на следующей неделе.

Напомним, Международный аэропорт Владивосток давно ведет работу по налаживанию авиасообщения с восточными странами. За приморского туриста борются несколько государств.

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