Контрабандисты пытались вывезти из Приморья в Китай 22 тонны красной рыбы

На контрабандиста завели уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уссурийские таможенники задержали 22 тонны мороженой кеты в пункте пропуска «Краскино». Подделал документы на крупную партию контрабанды в Китай предприниматель из Хабаровска. Теперь за попытку провезти красную рыбу через границу злоумышленник рискует поплатиться своей свободой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Оптовая стоимость кеты приблизительно равна четырем миллионам рублей. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, в машине находилось 1100 мешков с расфасованной рыбой, а на каждом из них был наклеен ярлык с маркировкой. Специалисты проверили ветеринарный сертификат и выяснили, что оформлен он на другую партию рыбы.

Замначальника Уссурийской таможни Алексей Генералов рассказал, что по закону рыба отнесена к стратегически важным ресурсам. Поэтому на нарушителя завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Если вину мужчины докажут, то предпринимателю грозят лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

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