Губернатор Приморья навестил бойцов на передовой и передал им спецоборудование

В будущем бойцам доставят материалы для взводных опорных пунктов. Фото: принтскрин видео.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко навестил бойцов, которые сейчас находятся на передовой в зоне СВО. Глава края проверил, как земляки несут службу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О своем визите к бойцам губернатор рассказал в telegram-канале. Глава края проверил быт военнослужащих, оборудование, систему связи и многое другое. К приморцам Олег Кожемяко приехал не с пустыми руками, им привезли новую партию квадрокоптеров, прицелов, тепловизоров и прочего снаряжения. В будущем планируется поставка материалов для взводных опорных пунктов: доски, техника, карандаши-бревна.

– Хочу отметить высокую организацию службы. На позициях порядок, все продумано до мелочей. Каждый знает, что делает на отлично. Передают привет всем приморцам.

Напомним, что в интервью телеканалу «Россия-1» президент России Владимир Путин отметил героизм и смелость морских пехотинцев 155-й бригады.

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