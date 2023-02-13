Владимир Путин высказался о приморской 155-й бригаде

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин с улыбкой на лице оценил действия приморских военных. В интервью телеканалу «России-1» он отметил героизм, смелость и мужество морских пехотинцев 155-бригады. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются – и Тихоокеанского флота, и Северного флота. Помогаем товарищам сослуживцам, – сказал Владимир Путин.

В начале февраля 2023 года в соцсетях стали набирать популярность кадры штурма Угледара, в котором принимали участие бойцы 155-ой бригады из Приморья. Еще в ноябре 2022 года появилась информация о потерях среди морпехов, однако в итоге штурм Павловки и Угледара в Минобороны РФ назвали успешным, а неудачи – преувеличенными.

Напомним, «Комсомолка» писала о состоянии приморского военного, под ногой которого разорвалась мина. Участник СВО продолжает проходить лечение в клинической больнице №2 во Владивостоке.

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