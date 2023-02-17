Компании должны подать заявление на получение субсидий до 20 марта 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматели Чукотки смогут получить новые субсидии в 2024 году. Размер их один миллион рублей, а предоставляются они руководителям компаний за каждого сотрудника, привлеченного из других регионов страны. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Подать заявление на получение выплаты возможно до 20 марта 2023 года. Налогами субсидии не облагаются, а потратить деньги работодатели могут в течение двух лет на помощь новым сотрудникам: оплата переезда, аренда жилья, материальная поддержка и так далее. Кроме того, средства можно направить на обучение работника, на частичную оплату расходов во время покупки автомобиля, мотоцикла, катера, снегохода, моторной лодки и так далее. Возмещение расходов на санаторно-курортное лечение или на оказание платных медицинских услуг работнику и членам его семьи также возможно в рамках данного вида финансовой поддержки.

В правительстве Чукотки сообщили, что необходимость в привлечении работников из других субъектов РФ обусловлена отсутствием или дефицитом квалифицированных специалистов в округе.

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