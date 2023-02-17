«Победа будет за нами благодаря тылу»: участники СВО обратились к жителям Приморья

Участники СВО записали видео для жителей Приморья. Фото: принтскрин видео.

Бойцы СВО записали в зоне боевых действий видео для приморских студентов. Они поблагодарили учащихся Черниговского сельскохозяйственного колледжа за вещи и продукты, переданные на территорию спецоперации. Военные отметили колоссальный труд и молитвы местных жителей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Студенты и сотрудники колледжа в небольшом военном селе Черниговка все свободное от учебы время занимаются пошивом обмундирования для мобилизованных, а будущие повара готовят «сухие» блюда из натуральных ингредиентов. Они уже отправили несколько крупных партий для мобилизованных и даже получили обратную связь с теплыми словами благодарности. С редакцией «Комсомолки» связался директор учреждения Николай Хижняк и поделился кадрами.

Участники СВО передали «привет» учащимся Черниговского сельскохозяйственного колледжа, жителям этого района и Лесозаводского городского округа. Также они поблагодарили студентов за балаклавы, необычные и сытные блюда. Мужчины отметили, что запечатлеть на камеру еду они не успели, так как нужно было выполнять боевые задачи, которые перед ними стояли. Однако вкус «сухих» супов и омлетов бойцы оценили: говорят, очень понравилось. Главное – сытно. Кроме того, они посоветовали ребятам учиться, поднимать сельское хозяйство и малую промышленность.

– Шлем вам огромнейший «привет» с зон СВО, где русский народ, несмотря на свою национальность, борется с нацизмом. Мы уверены, что победа будет за нами, благодаря такому тылу за нашими спинами и вашим молитвам, стараниям. Мы обязательно победим. Привет вам всем, – сказали военные в масках.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, как юноши-автослесари из детских домов и коррекционных школ шьют одежду в специальной мастерской для бойцов СВО. Подробности – в материале.

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