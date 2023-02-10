Денис и Леонид приходят в швейную мастерскую каждый день. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во многих учебных заведениях студенты помогают семьям мобилизованных и бойцам, которые находятся в зоне СВО. Одно из таких учреждений – Черниговский сельскохозяйственный колледж в одноименном селе. Здесь юноши-автослесари из детских домов и коррекционных школ в свободное время в специальной мастерской шьют одежду для военных (при чем, выходит даже лучше, чем у девчонок). А будущие повара создают сухие супы и омлеты с мясом в пакетиках из натуральных продуктов. Волонтеры разгружают уголь, приносят воду и колют дрова – в общем, трудятся в колледже сообща. «Комсомольская правда – Владивосток» не могла остаться в стороне и не рассказать о смелой и самоотверженной работе студентов и сотрудников колледжа.

НАЧАЛО ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО

Черниговка небольшая, население не превышает 10 тысяч человек. При этом четверть жителей – военнослужащие. Начало СВО отразилось почти на каждой семье поселка – сплотило местных как никогда.

Директор учебного заведения Николай Хижняк при поддержке министерства профессионального образования и занятости открыл швейную мастерскую и подтолкнул студентов к альтруизму. Всего за месяц своими руками он с коллективом отремонтировал помещение, провел электричество, покрасил стены, постелил линолеумы и закупил швейные машины. Сборку, монтаж и настройку швейного оборудования производил специально приехавший мастер, а в роли портных выступили студенты, которые в прошлом –выпускники детских домов и коррекционных школ (именно они первыми поддержали смелую идею создания вещей для мобилизованных приморцев). Руководит процессом педагог дополнительного образования Анна Найчукова. По образованию она портной легкой женской одежды с умением производить ремонт и раскрой. В прошлом – делопроизводитель инженерно-авиационной службы воинской части, поэтому она не понаслышке знает о нужде военнослужащих в вещах.

МУЖСКОЕ ЭТО ДЕЛО

Леонид Шелепов и Денис Силич учатся на автослесарей, но, как говорится, рука мастера боится. Неожиданный талант парней нашелся в швейном деле. В мастерской 18-летние студенты с первых дней монтажа и наладки оборудования, а после не пропускали ни дня. Чуть позже к проекту присоединились девушки: Александра Кирилова и Ольга Ибрагимова. Студентки учатся на поваров, а базовые навыки шиться они получили еще в школе. Затем вошла в команду и пекарь Виолетта Гребнева, которая старательно утюжит изделия и пытается освоить оборудование. Ребята уверены: «лишних рук» в мастерской быть не может. Желающие присоединяются до сих пор.

Состоялось открытие пространства 28 ноября 2022 года в рамках проекта «#МыВместе». За короткий срок юноши освоили прямострочную, оверлок и плоскошовную швейные машины, а спустя пару недель первую партию одежды уже отправили мобилизованным. По приблизительным данным, уже в начале февраля ребята отшили более 200 комплектов одежды. Ими были флисовые штаны и водолазки, шапки, балаклавы, снуды [широкий шарф – прим.ред.] и хлопчато-бумажные боксеры.

– В начале декабря (через две недели после запуска) мы передали уже порядка 40 изделий, а в конце января – еще 97. Уже отшили более 200 комплектов. Если материалы есть, то мы стараемся быстрее сделать, чтобы передать пораньше с гуманитарным грузом – рассказала Анна Найчукова.

Передача вещей Наталье Коневой, которая помогает сослуживцам погибшего мужа в зоне СВО Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Вдохновляли студентов и помогали им во время каникул «Серебряные волонтеры» – экс-сотрудники бывшей швейной фабрики «Восток».

– Очень хотелось, чтоб ребятам показали мастерство люди, которые всю свою жизнь отдали швейному делу! И сейчас мы периодически проводим подобные акции: шьем совместно! Очень здорово получается, – добавила педагог.

Даже когда ребята остались без куратора (Анна приболела и оставила колледж на время), работа продолжилась. Подменяла педагога специалист по охране труда, но по образованию инженер-конструктор швейных изделий Протасова Ирина. И прекрасно справилась с ролью наставника, считает Анна Найчукова.

Посещал швейную мастерскую колледжа даже глава Приморья Олег Кожемяко.

ПУТЕШЕСТВИЕ ОДНОЙ ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ

Молва про студентов, которые ежедневно шьют для мобилизованных в свободное время, быстро дошла до Владивостока. Оценили целеустремленность ребят Людмила Васильева, профессор ДВФУ, доктор наук ШЭМа, замруководителя Союза женщин РФ (Приморское отделение) и Елена Тюрина, замдиректора ШЭМа ДФВУ, руководитель Союза женщин РФ (Приморское отделение). Ранее они уже проводили акции для мобилизованных: собирали вещи в ноябре, отправляли «подарки для пап» перед Новым годом в города Приморья, Сахалина, Якутии и даже предложили губернатору края Олегу Кожемяко открыть в июле в ДВФУ военный факультет (наподобие большевистких рабфаков в СССР, когда ударников труда готовили для поступления в вузы). Дирекция Школы экономики и менеджмента протянула руку помощи студентам из Черниговки – подарила им швейную машину.

– К нам в общежитие прямо на вахту позвонила женщина (как позже выяснилось, Людмила Алексеевна), сказала, что хотят подарить нам машинку, чтобы ребята шили. В тот момент, мы еще пытались делать носилки, но это у нас не пошло. Ребята ее смазали, прочистили, прогнали. Работает на ура! – добавила Анна Найчукова.

Людмила Васильева также отправила письмо студентам, трудящимся в мастерской, в котором написала следующие строки:

– Дорогие ребята! Вы — замечательные ребята! Вы не рассуждаете о патриотизме, а помогаете конкретными делами. Это сегодня главное. Такими вас воспитали ваши родители, школьные учителя, преподаватели колледжа. Мы вас поддержали скромным подарком, но, как говорится, не дорог подарок. Дорога любовь и восхищение вами. Спасибо! Обнимаем вас.

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ? НЕТ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ!

С января в Черниговском сельскохозяйственном колледже в рамках учебной программы под руководством опытных мастеров будущие повара начали создавать «сухие супы». Готовят блюда из натуральных местных ингредиентов с помощью дегидраторов, вакума и пароконвектоматов. Преподаватели и студенты уже оценили необычные щи, омлеты с мясом и гречневые супы и отправили первую партию продукции с жителями села, направляющимися в зону СВО. Только подумайте: высушить омлет с мясом!

– Многие ребята говорят, что их возраст еще не пришел, чтобы защищать страну, поэтому они помогают своим трудом. Все знают, кто такие студенты Черниговского колледжа! Детям тоже хочется внести свой вклад в общую победу, – поделился директор.

И ТЫЛ ПРИКРОЕМ

Кроме того, колледж является основной подшефной организацией в Черниговском районе. Студенты помогают семьям мобилизованных переносить уголь, колоть дрова, таскать воду, чинить что-либо и так далее. Узнают о необходимости протянуть руку помощи в учебном заведении через местную администрацию. На выезды отправляются не только студенты, но работники вуза, преподаватели.

– Если вот человеку повезли социальные дрова, то соответственно нужно и ребят послать, чтобы они покололи их и сложили аккуратно. Мы в деревне живем. Мы по-другому жить не можем, без поддержки и взаимопомощи друг другу. Для нас это как само собой разумеющееся, – добавил Николай Хижняк.

Около 30 студентов уже получили награды за волонтерскую деятельность, а в планах Черниговского колледжа еще множество благотворительных проектов. Как отметил директор учреждения, он никогда не критиковал и не будет критиковать современную молодежь, у них есть чувство патриотизма, они стремятся помогать. Кроме того, многие выпускники находятся в зоне СВО. Николай Хижняк дополнил, что годится всеми выпускниками и студентами колледжа, их воспитанием.

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