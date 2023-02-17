В Приморье учредитель и директор коммерческой организации отсидят срок за похищение бюджетных средств

Деньги должны были пойти на поставку деталей крупнопанельного домостроения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд вынес приговор учредителю и директору коммерческой организации, которые похитили больше 56 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на поставку деталей крупнопанельного домостроения. Теперь мошенников ждет срок 5 лет в колонии общего режима. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Установлено, что с января по сентябрь 2015 года двое жителей заключили договоры с «Приморкрайстроем» на поставку панелей для строительства жилого комплекса в микрорайоне «Снеговая Падь». Им заплатили больше 56 миллионов рублей, но деньги были потрачены в личных целях, а обязательства не исполнены.

По части 30 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, если преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам» подсудимым назначили лишение свободы сроком на 5 лет каждому. Кроме того, они обязаны будут возместить ущерб.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в конце 2018 года в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д» официально признали долгостроями шесть домов. Больше 1000 человек стали обманутыми дольщиками.

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