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НовостиВладивосток17 февраля 2023 9:23

В Приморье учредитель и директор коммерческой организации отсидят срок за похищение бюджетных средств

Они растратили больше 56 миллионов рублей
Дарья ИЩУК
Деньги должны были пойти на поставку деталей крупнопанельного домостроения.

Деньги должны были пойти на поставку деталей крупнопанельного домостроения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд вынес приговор учредителю и директору коммерческой организации, которые похитили больше 56 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на поставку деталей крупнопанельного домостроения. Теперь мошенников ждет срок 5 лет в колонии общего режима. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Установлено, что с января по сентябрь 2015 года двое жителей заключили договоры с «Приморкрайстроем» на поставку панелей для строительства жилого комплекса в микрорайоне «Снеговая Падь». Им заплатили больше 56 миллионов рублей, но деньги были потрачены в личных целях, а обязательства не исполнены.

По части 30 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, если преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам» подсудимым назначили лишение свободы сроком на 5 лет каждому. Кроме того, они обязаны будут возместить ущерб.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в конце 2018 года в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д» официально признали долгостроями шесть домов. Больше 1000 человек стали обманутыми дольщиками.

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