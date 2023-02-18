В край вторгнется холодный воздух. Фото: КП – Владивосток

В воскресенье, 19 февраля, к Приморскому краю подойдет очередной фронт. Об этом сообщает портал «Примпогода». Чем это грозит региону? Подробности читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным метеорологов, существенных осадков фронт не вызовет, но вместе с ним в край вторгнется холодный воздух. Температура упадет на 3-6 градусов по сравнению с субботой, 18 февраля.

Во Владивостоке в субботу прошел небольшой снег, в некоторых частях города наблюдается туман. В воскресенье ожидается облачная погода, к вечеру есть вероятность выпадения снега. Ветер возьмет направление с северо-запада, заметно похолодает. К утру температура воздуха снизится до 8-6 градусов со знаком минус, днем немного потеплеет до 5 градусов мороза.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала о том, что синоптики предрекли Владивостоку 12-часовой снегопад.

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