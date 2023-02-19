Раскаленные лавины сошли с вулкана Шивелуч на Камчатке

Фото: ИВиС ДВО РАН, KVERT

Камчатский исполин Шивелуч (находится в пределах Восточного хребта) вновь напугал жителей местных жителей. Примерно в 7-8 утра 19 февраля специалисты регионального ФИЦ ЕГС РАН запечатлели на камеры сход раскаленных обломочных лавин (процесс схож со снежной лавиной, только с грунтом и магмой), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Шивелуч расположен в поселке Ключи. Пока специалисты не сообщали о наличии высокого пепельного шлейфа. Однако вулкану с начала года присвоен желтый уровень авиационной опасности, а в феврале – оранжевый. Спутниковые данные KVERT (камчатской группы реагирования) сигнализируют об аномалии над исполином – лавовый купол раскаляется.

Все вулканы региона активны, извержения могут продолжаться несколько летя. Ранее на Камчатке зафиксировали несколько землетрясений. «Комсомольская правда – Владивосток» писала о наиболее сильном из них. Эпицентр толчков находился в акватории Тихого океана.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.