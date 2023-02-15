Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке

Подземные толчки зафиксировали в 142 километрах от Усть-Камчатска. Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке. Подземные толчки зафиксировали в 142 километрах от одного из поселков, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевой филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине 64 километра. Произошли подземные толчки южнее поселка Усть-Камчатска. На населенные пункты сейсмическое явление никак не повлияло, в ЕДДС никто из жителей не обращался, угроза возникновения цунами также отсутствовала.

Это не первое землетрясение, которое происходит на Камчатке в феврале. Зафиксировали его на прошлой неделе, 7 числа, в 189 километрах от города Северо-Курильска. Несмотря на большое расстояние, жители ощутили небольшие толчки.

Напомним, что после трагедии, которая произошла в Турции и Сирии, приморцы забеспокоились, о том, что землетрясения могут произойти и в нашем крае. Руководитель сейсмической станции «Владивосток» Сергей Наумов рассказал, возможны ли подземные толчки в регионе и что делать, если беда все-таки случится.

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