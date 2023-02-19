Спасатели Петропавловска-Камчатского вывели 41 человека из горящего общежития

Место ЧП. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В столице Камчатского края пожарные спасли из горящего общежития 41 человека. Возгорание началось в квартире на третьем этаже, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Все произошло накануне, 18 февраля, на улице Войцешека. Сигнал тревоги поступил на пульт диспетчера в 16:02. Заявитель сразу объяснил, что выступило причиной пожара и где. Прибывшие спасатели с помощью спасустройств и трехколенной лестницы вывели жильцов. Большинство все-таки смогли вышли самостоятельно. Некоторых отрезало от выхода задымление. Оперативная работа бригады запечатлена на видео.

– Пожар ликвидирован. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. На месте работали 45 пожарных на девяти единицах специализированной пожарно-спасательной техники. Это боевые расчеты первой, третьей и специализированной пожарно-спасательных частей, сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», а также личный состав одной из воинских частей, – уточнили в пресс-службе.

Побороть огонь удалось к 17:40. Выгорело 12 квадратных метров, бытовая техника, мебель, общий коридор на третьем и четвертом этажах.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:23.

В пресс-службе прокуратуры Камчатки уточнили, что в здании проживает около 150 человек. Надзорное ведомство начало проверку по факту пожара.

– В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания, функций по профилактике правонарушений уполномоченными лицами.

ПО ТЕМЕ:

«Горит склад, вытаскивают баллоны»: крупный пожар случился вблизи ТЭЦ-2 на Камчатке

На место стянуты экстренные службы города (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.