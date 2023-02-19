Смертельное ДТП с большегрузом произошло на федеральной трассе «Хабаровск-Владивосток»

Место ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Смертельное ДТП произошло на 533 километре автодороги «Хабаровск – Владивосток». Водитель и пожилой пассажир легковушки скончались от травм, сообщили в приморском УМВД.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», Toyota Vitz ехал из соседнего региона в Приморье, в то время как большегруз ехал в обратную сторону. В какой-то момент легковушка вылетела на встречку. Удар массивного грузовика MAN нанес серьезные травмы 28-летнему мужчине, что находился за рулем, и его 66-летнего пассажиру. Не исключено, что аварию спровоцировали сложные погодные условия: Приморский край накрыл снегопад.

– Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию.По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, – уточнили в УГИБДД УМВД Приморья.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о ДТП, в котором чудом выжила 19-летняя девушка. Авария унесла три жизни.

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