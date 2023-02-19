Соцсети: труп неизвестного мужчины нашли в жилом дворе во Владивостоке

Фото: социальные сети

Во Владивостоке очевидцы заметили труп во дворе на Шилкинской, 21. Местные рассказали об этом в социальных сетях, правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Детали инцидента неизвестны. Обеспокоенные жители подозревают, что мужчине стало плохо, отчего и наступила смерть. По слухам, пострадавший упал без сознания. Редакция обратилась в Следственный комитет Приморья, ГУМВД Владивостока за комментариями и ждет ответа.

Некоторые жители в социальных сетях утверждают, что мужчину увезли на скорой – якобы есть вероятность, что пострадавший еще жив. Однако пока никаких подтверждений этому нет.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о смертельном ДТП на федеральной трассе. Погибли два человека.

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