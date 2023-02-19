Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток19 февраля 2023 4:22

По многочисленным требованиям горожан на сложном участке во Владивостоке появится светофор

Мэрия, неоднократно присылавшая отказы на просьбы, согласилась на нововведение после исследования трафика
Ростислав САХАЛИНОВ
Иллюстрация из архива.

Иллюстрация из архива.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Владивостока согласилась с мнением жителей Патрокла. На Басаргина, 6а, появится новый светофор (на съезде с улицы Сочинской к объездной трафике). Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал районных ТОС (patrokl.info).

Как стало известно, сначала мэрия присылала отказу на установку светофора, однако после сбора данных о трафике (его вели жители) и исследования Центра организации дорожного движения города в администрации согласились с доводами. Светофору быть, однако сроки его установки не приведены.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о проекте благоустройства Патрокла, интересантами которого являются и бизнесмены, и видные общественники. Ожидается, в районе бухт создадут пляжные зоны. Первый участок для создания набережной уже выкупил глава DNS Дмитрий Алексеев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.