По многочисленным требованиям горожан на сложном участке во Владивостоке появится светофор

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Владивостока согласилась с мнением жителей Патрокла. На Басаргина, 6а, появится новый светофор (на съезде с улицы Сочинской к объездной трафике). Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал районных ТОС (patrokl.info).

Как стало известно, сначала мэрия присылала отказу на установку светофора, однако после сбора данных о трафике (его вели жители) и исследования Центра организации дорожного движения города в администрации согласились с доводами. Светофору быть, однако сроки его установки не приведены.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о проекте благоустройства Патрокла, интересантами которого являются и бизнесмены, и видные общественники. Ожидается, в районе бухт создадут пляжные зоны. Первый участок для создания набережной уже выкупил глава DNS Дмитрий Алексеев.

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