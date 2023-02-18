Мэру Владивостока показали проект благоустройства территории на Патрокле

Дмитрий Алексеев и архитекторы представили проект первого этапа благоустройства территории на Патрокле. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Миллиардер и владелец DNS Дмитрий Алексеев представил главе Владивостока Константину Шестакову проект благоустройства Патрокла. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый этап – это создание общественного пространства вокруг озера между бухтами Соболь и Патрокл. Оно будет включать в себя работы по озеленению. Вскоре здесь появится молодой лес. По задумке он разделит будущее место отдыха и автомобильную дорогу. В планах создать еще и беговые дорожки с прогулочными зонами, а также видовые балконы. К реализации приступят уже в этом году.

Обо всем, что планируется обустроить, пока не рассказывают. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Мэр города, в свою очередь, отметил, что со стороны администрации Владивостока проекту окажут всю необходимую помощь и поддержку. Для дальневосточной столицы этот проект очень важен.

– Также нам совместно предстоит рассмотреть возможность создания пешеходной связи между микрорайоном и новым общественным пространством.

Напомним, Алексеев выкупил первый участок земли на Патрокле накануне. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что региональный минстрой перевел несколько участков, среди которых есть интересующие бизнесмена площади, в зону Р-6. Это значит, что возвести на территории здания выше одного этажа не получится. О том, кто и зачем претендует на зоны бухт Соболь и Патрокл – в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ:

Скандальный участок на Патрокле, где планируют построить набережную, сделали непригодным для многоэтажек

Борьба за землю во Владивостоке развернулась между олигархом и собственником, но решение в итоге принял региональный минстрой (подробнее)

Страшный сон миллиардера: как бизнесмены дербанят Патрокл на куски

Собственник участка на Патрокле, на который претендует глава DNS, объяснил его высокую цену (подробнее)

Миллиардер Алексеев выкупил первый участок на Патрокле во Владивостоке для создания набережной

Известно как минимум об одной сделке, но ее детали не озвучены (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.