След свежий: смотритель маяка в Приморье рассказал о нападении неизвестного зверя

Фото: Telegram-канал nakhodka.info

Маяки в сознании простого человека часто окутаны тайной. В очередной раз мыс Поворотный столкнулся с загадочной историей. Смотритель маяка Владимир рассказал в социальных сетях о пропаже сторожевого пса. В краже подозревается зверь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Вероятно, собака стала жертвой амурского тигра – гордого хищника, который не чурается охотиться на бездомных псов. Предположения Владимира могут подтвердить только специалисты, однако показанные им следы действительно схожи с тигриной лапой. От пса, в свою очередь, остался только ошейник.

Это далеко не первый подобный инцидент в Приморье. Недавно полосатые терроризировали Дунай, Фокино и Шкотовском районе Приморья. Хищники загрызли несколько собак. Более того, в соседнем регионе, Хабаровском крае, тигр залез в охотничий домик и растерзал мужчину.

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